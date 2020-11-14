Матч Германия – Украина состоится. Новых больных нет

Первую игру выиграли немцы. Фото Рейтер

УЕФА подтвердил, что матч Лиги наций между Германией и Украиной состоится в запланированные сроки, сообщает Sportbuzzer.

Новых зараженных в составе сборной Украины нет.

Встреча пройдет сегодня, 14 ноября. Начало – 21.45.

Ранее проведение матча было под вопросом из-за зараженных 4 футболистов сборной Украины – Андрея Ярмоленко, Виктора Коваленко, Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова. Команда дважды сдала повторные тесты.

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Матч находился под угрозой из-за вспышки коронавируса в сборной Украины. Окончательное решение о проведении приняли сегодня после новых тестов.