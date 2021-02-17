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среда, 17 февраля 2021 12:26

Матч "Динамо" – "Брюгге" может состояться раньше

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Матч &quot;Динамо&quot; – &quot;Брюгге&quot; может состояться раньше
В 2019 году "Динамо" уже встречалось с "Брюгге" и проиграло за суммой двух встреч. Фото Укринформ

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" может начаться на 2 ч. раньше. Причина - сильные морозы, которые прогнозируют на 20:00 четверга.

"Учитывая киевскую морозную погоду, делегат УЕФА выдвинул предложение начать матч на 2 часа раньше - в 18:00", - сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Этот же источник сообщает, что матч "Брюгге" - "Динамо" может состояться со зрителями.

"Руководство НСК Олимпийский получило задание от офиса "Динамо" и городской власти готовить стадион к матчу со зрителями (30 процентов). Ждем решения официальных органов и наблюдаем за ситуацией", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что "Брюгге" должен пройти дополнительную процедуру проверки на наличие больных перед матчем с "Динамо".

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