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суббота, 03 июля 2021 05:40

Матч Бельгия-Италия: назвали лучшего игрока

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Матч Бельгия-Италия: назвали лучшего игрока
Фото: Pixabay

Сборная Италии обыграла Бельгию в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Поединок завершился со счетом 2:1.

УЕФА определил обладателя награды лучшему игроку встречи. Этого звания удостоился итальянский нападающий Лоренцо Инсинье.

Форвард вышел на поле в стартовом составе, а на 44-й минуте удвоил преимущество своей команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Италия победила Бельгию в четвертьфинале Евро

6 июля Италия сыграет против Испании в полуфинале Евро. Начало игры в 22:00.

3 июля сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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