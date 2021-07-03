Матч Бельгия-Италия: назвали лучшего игрока

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Сборная Италии обыграла Бельгию в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Поединок завершился со счетом 2:1.

УЕФА определил обладателя награды лучшему игроку встречи. Этого звания удостоился итальянский нападающий Лоренцо Инсинье.

Форвард вышел на поле в стартовом составе, а на 44-й минуте удвоил преимущество своей команды.

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6 июля Италия сыграет против Испании в полуфинале Евро. Начало игры в 22:00. 3 июля сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.