Мартан Фуркад вернулся на подиум после 15-месячного перерыва

маратн Фуркад уступил лыжным ходом лишь Йоханнесу Бьо

Французский биатлонист Мартан Фуркад выиграл классическую индивидуальную гонку на 20 километров в шведском Эстерсунде. Мартан допустил лишь один промах и выиграл у товарищей по сборной Франции Симона Дестье 12 секунд и Кентена Фильон Майя 1 минуту 50 секунд.

Фуркад не мог взойти на подиум 15 гонок - с 6 декабря 2018. Дошло до того, что в конце прошлого сезона тренеры не взяли его на последний этап Кубка мира. Француз очень осторожно комментировал соревнования в этом сезоне, боясь повторения прошлогодних результатов. Но в индивидуальной гонке он был очень быстрым, уступив прошлогоднем владельцу "Хрустального глобуса" Иоганнеса Бйо 1,5 секунды на дистанции в 20 километров.

Кроме того Мартан был очень точный - у него только один промах. Вполне можно говорить о возвращении интриги в этом биатлонном сезоне.

Украинец Дмитрий Пидручный финишировал двадцатым. И даже такой результат - лучший за всю историю для Дмитрия. Он постепенно входит в соревновательный ритм после травмы. Пидручный проиграл лидеру 4 минуты. Если бы вместо трех промахов у него был только один, как у Фуркада, Дмитрий вполне мог претендовать на попадание в пятерку.

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Другие наши спортсмены выступили традиционно - Артем Прима занял 38 место - 6 минут проигрыша, Руслан Ткаленко - 54 с семью минутами отставания.