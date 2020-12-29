Маррей получил wild card на Australian Open

Энди Маррей много пропускает из-за травмы. Фото: Reuters

Британский теннисист Энди Маррей примет участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Маррей получил wild card Australian Open и сможет принять участие в основной сетке турнира, пишет Sportarena.com.

Прошлый розыгрыш Australian Open британец пропустил из-за травмы паха. Теперь же организаторы турнира дали теннисисту специальное приглашение, потому что из-за низкого рейтинга, 122-е место, он не мог заявиться на турнир.

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Открытый чемпионат Австралии, как и планировалось, пройдет 8-21 февраля в Мельбурне.