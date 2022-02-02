Марлос официально нашел себе новую команду

Бывший игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" 33-летний Марлос нашел себе новую команду в Бразилии.

Вингер будет выступать за команду "Атлетико" Паранаенсе, сообщает сайт бразильского клуба.

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Соглашение подписано до конца 2022 года. Игрок перешел в клуб на правах свободного агента.

Новая команда Марлоса занимает 14 место в чемпионате Бразилии.

В Украине Марлос выступал с 2011 года. Сначала играл за "Металлист", а затем стал игроком "Шахтера", цвет которого защищал восемь лет.

В 2017 году принял украинское гражданство. Участвовал в Евро-2020.

В конце 2021 года остался без клуба после завершения контракта с "Шахтером".