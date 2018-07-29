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воскресенье, 29 июля 2018 16:20

Марлос может продолжить карьеру в Италии

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Марлос может продолжить карьеру в Италии
Марлос, с мячом, заинтересовал "Рому". Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос может летом перейти в итальянскую "Рому". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Натурализованный бразилец является одним из вариантов усиления правого фланга атаки римлян после срыва сделки с "Бордо" по переходу Малкома.

Также римляне интересуются Сусо из "Милана", Доменико Берарди с "Сассуоло" и Флорианом Товен с "Марселя".

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В этом сезоне в активе Марлоса уже один забитый мяч в ворота "Десны" (2:0).

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