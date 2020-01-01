Маркевич снова хочет стать тренером

Маркевич выходил из "Днепром" в финал Лиги Европы

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич рассказал о планах на 2020 год. "Хочется вернуться к активной тренерской работе. Это моя мечта на следующий год. Можно и с нуля начать, но чтобы у президента клуба были серьезные намерения", - говорит Маркевич.

Последним клубом специалиста был "Днепр". С ним в 2015 году клуб дошел до финала Лиги Европы. Еще раньше Маркевич возглавлял "Металлист" и пробился с ним в отборочный раунд Лиги Чемпионов. Об этом пишет sportanalytic.com

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Мирон Маркевич мог возглавить сборную Украины, но предпочтение отдали Андрею Шевченко.