Маркевич рассказал о своей зарплате в УАФ

Наибольшим достижения Мирона Маркевича является финал Лиги Европы с "Днепром". Фото: из открытых источников

Руководитель комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич признался, сколько зарабатывает и куда тратит заработанные средства.

"СМИ писали, что я получаю больше 700 000 в месяц. Удивляюсь, что не оставили 1.7 миллиона гривен. Во-первых, там совершенно не такая сумма. Во-вторых, я отдал свои имиджевые права, мне платит фирма совсем не из УАФ. Они могут использовать мое имя, фамилию. пусть любители считать чужие деньги успокоятся, пусть свои считают.

У меня есть зарплата в УАФ, но не такие суммы, которые пишут. Пусть те любители, которые считают мои деньги, приедут ко мне в Винники. Покажу, сколько я за свои деньги настроил для детей полей искусственных, травяных и т. д. Они примерно посчитают сколько все стоит, и успокоятся.

Я понимаю, что в наше время такие суммы ... Просто не хотел рассказывать об этом всем. Но раз меня зацепили ... Пусть со мной на восток поедут, я им покажу, сколько казарм отремонтировал или ребятам купил протезов, сколько в Харькове сделал ремонтов в больницах, скорой помощи, детских садах. Есть люди, которые все поймут ", - сказал Маркевич в интервью" Stargorod Sport ", пишет" Футбол 24 "

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Мирон Маркевич работал тренером "Карпат", "Анжи", "Кривбасс", "Металлист", сборной Украины и "Днепра".