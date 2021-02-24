Маркевич прокомментировал возрождение "Металлиста"

 
Ексклюзивы
1/5
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1224
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3249
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 261
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 783
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
7 Просмотров: 1971
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 450
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 423
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1377
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 792
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Как "Бавария" разгромила "Лацио"
Как "Бавария" разгромила "Лацио"
"Челси" заслуженно победил "Атлетико", "Бавария" не имела проблем в Риме - как всё было в Лиге чемпионов
"Челси" заслуженно победил "Атлетико", "Бавария" не имела проблем в Риме - как всё было в Лиге чемпионов
Чемпион Польши официально подписал форварда "Динамо"
Чемпион Польши официально подписал форварда "Динамо"
Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии
Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать победу
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать победу
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 396
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1377
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 657
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 414
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 09:51

Маркевич прокомментировал возрождение "Металлиста"

  Комментировать
Маркевич прокомментировал возрождение &quot;Металлиста&quot;
Мирон Маркевич 9 лет возглавлял "Металлист". Фото - FootBoom.com

Бывший тренер "Металлиста" Мирон Маркевич прокомментировал заявление бизнесмена Александра Ярославского о возрождении харьковского "Металлиста".

"Признаться, я обрадовался, когда услышал эту новость. Пожалуй, Ярославский единственный, кто может это сделать быстро и качественно. Тем более, что через 4 года в клуба юбилей. Если Ярославский говорит о Лиге чемпионов, то, наверное, имеет основания. Зная наш опыт совместной работы, могу сказать, что он слов на ветер не бросает. Хотя путь надо преодолеть немалый".

Мирон Маркевич не контактировал с бизнесменом.

"Я бы не хотел, чтобы возрождение "Металлиста" как-то связывали с моей фамилией. Если доброе дело делается - надо порадоваться, безотносительно к тому, будет тренером Маркевич или кто-то другой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олигарх берется возродить "Металлист"

Мирон Маркевич возглавлял "Металлист" с 2005-го по 2014 год. После этого ушел в "Днепр" и дошел с ним до финала Лиги Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маркевич прокомментировал возрождение "Металлиста"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений
Россия опозорилась на выставке вооружений Просмотров: 23779
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 17469
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 1 Просмотров: 16515
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 13977
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира Просмотров: 11565
Спорт
Германия забирает в Украины талантливого футболиста
Германия забирает в Украины талантливого футболиста Просмотров: 369
Олигарх берется возродить "Металлист"
Олигарх берется возродить "Металлист" Просмотров: 378
Как "Бавария" разгромила "Лацио"
Как "Бавария" разгромила "Лацио"
 Просмотров: 378
Вырезали из машины: легенда гольфа Тайгер Вудс попал в ужасное ДТП
Вырезали из машины: легенда гольфа Тайгер Вудс попал в ужасное ДТП Просмотров: 531
"Челси" заслуженно победил "Атлетико", "Бавария" не имела проблем в Риме - как всё было в Лиге чемпионов
"Челси" заслуженно победил "Атлетико", "Бавария" не имела проблем в Риме - как всё было в Лиге чемпионов
 Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
7
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
4
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 382
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть