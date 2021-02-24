Маркевич прокомментировал возрождение "Металлиста"

Мирон Маркевич 9 лет возглавлял "Металлист". Фото - FootBoom.com

Бывший тренер "Металлиста" Мирон Маркевич прокомментировал заявление бизнесмена Александра Ярославского о возрождении харьковского "Металлиста".

"Признаться, я обрадовался, когда услышал эту новость. Пожалуй, Ярославский единственный, кто может это сделать быстро и качественно. Тем более, что через 4 года в клуба юбилей. Если Ярославский говорит о Лиге чемпионов, то, наверное, имеет основания. Зная наш опыт совместной работы, могу сказать, что он слов на ветер не бросает. Хотя путь надо преодолеть немалый".

Мирон Маркевич не контактировал с бизнесменом.

"Я бы не хотел, чтобы возрождение "Металлиста" как-то связывали с моей фамилией. Если доброе дело делается - надо порадоваться, безотносительно к тому, будет тренером Маркевич или кто-то другой".

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Мирон Маркевич возглавлял "Металлист" с 2005-го по 2014 год. После этого ушел в "Днепр" и дошел с ним до финала Лиги Европы.