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понедельник, 13 сентября 2021 16:55

Маркевич прокомментировал ссору Малиновского и Петракова

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Маркевич прокомментировал ссору Малиновского и Петракова
Маркевич призвал помириться Малиновского и Петракова. Фото: УАФ

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал ссору Александра Петракова и Руслана Малиновского.

"В карьере каждого футболиста случаются моменты недопонимания. Тем более когда речь идет об амбициозном специалисте и игроке высокого уровня", – сообщает meta-ratings.com.ua.

"Совет один — нужно садиться, обмениваться мнениями и договариваться. Здесь второстепенно, кто будет инициатором этой встречи, главное — чтобы этот диалог пошел на пользу делу.

Припоминается, что когда я тренировал "Металлист", то Тайсону и Кристальдо не нравилось, что я их заставлял играть в одно-два касания и не передерживать мяч. Они не сразу уяснили, что от них требуется, и каждое моё решение встречали недовольством.

Но все же консенсус был найден. В итоге Тайсон стал звездой "Металлиста" и капитаном команды, а Кристальдо наколотил больше 40 голов.

Думаю, что и Петраков с Малиновским должны найти общий язык. Только хочу их предупредить, что времени на раскачку уже нет.

Ведь решающие матчи за путевку на чемпионат мира уже на носу. А Малиновский нужен сборной Украины", – сказал Маркевич.

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Руслан Малиновский и Александр Петраков поссорились накануне матча со сборной Франции. Игрок обиделся, что его не ставят в основной состав. Малиновский не остался на товарищескую игру с Чехией и уехал из расположения сборной.

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