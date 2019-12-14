Маркевич отказался возглавить украинский клуб

Последним местом в тренерской работе для Мирона Маркевича был "Днепр".

Бывший тренер "Металлиста", "Днепра", сборной Украины Мирон Маркевич отказался первой лиги движение "Рух".

Отмечается, что "Рух" также вел переговоры с Олегом Лужным и Сергеем Ковальцом, но сейчас приоритетным кандидатом считается Юрий Бакалов, сообщает "Динамомания"

"Движение" представляет поселок Винники, которое является родным для Мирона Маркевича. Здесь проживали родители Маркевича и сейчас живет сам тренер с семьей.

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На данный момент "Движение" лидирует в Первой лиге с 39 очками после 19 туров.