Маркевич отказался возглавить украинский клуб

Бывший тренер "Металлиста", "Днепра", сборной Украины Мирон Маркевич отказался первой лиги движение "Рух".
Отмечается, что "Рух" также вел переговоры с Олегом Лужным и Сергеем Ковальцом, но сейчас приоритетным кандидатом считается Юрий Бакалов, сообщает "Динамомания"
"Движение" представляет поселок Винники, которое является родным для Мирона Маркевича. Здесь проживали родители Маркевича и сейчас живет сам тренер с семьей.
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На данный момент "Движение" лидирует в Первой лиге с 39 очками после 19 туров.
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