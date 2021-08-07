Маркевич назвал имя нового тренера сборной Украины

Сергей Ребров трижды приводил "Ференцварош" к чемпионству. Фото: Reuters

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич сообщил, что покидает свою должность, а новым тренером сборной Украины станет Сергей Ребров.

Об этом сообщает meta-ratings.com

"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров.

Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку", – сказал Маркевич.

"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ.

За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп.

Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня.

Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", – сказал Маркевич.

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Сообщалось, что Маркевич вел переговоры о назначении главным тренером сборной Украины, но стороны не договорились. Ранее Маркевич тренировал "Металлист" и "Днепр".