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среда, 05 августа 2020 10:01

Маркевич назвал Блохина гордостью нации. Суркис – никто

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Маркевич назвал Блохина гордостью нации. Суркис – никто
Мирон Маркевич давно конфликтует с Суркисом. Фото: LIGA.net

Глава комитета национальных сборных УАФ и куратор "Руха" Мирон Маркевич отреагировал на слова президента "Динамо" Игоря Суркиса об Олеге Блохине. Об этом пишет "Апостроф".

"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин – это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю.

Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин – гордость нации, Суркис – никто", – сказал Маркевич.

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Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис назвал Блохина предателем, вспомнив, как тот бросил сборную ради того, чтобы стать тренером "Динамо".

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