Маркевич категорически высказался против переговоров с Россией

Мирон Маркевич считает, что договариваться с Россией нет смысла

Известный футбольный тренер Мирон Маркевич выступил против прямых переговоров с Россией по ситуации в Донбассе.

"Договариваться с Россией не имеет смысла. Разве у них что-то изменится в головах, но я не представляю, как это все можно закончить. Я понимаю, что они хотят, чтобы мы склонили головы, стали на колени и все. Конечно, договориться можно, но пусть они уйдут из Донбасса, чтобы там была территория Украины. Но я не верю, что они уйдут оттуда. Даже санкции не помогут. Потому что для них люди - это ничто. Ну, погибнут там 100 тысяч человек, им все равно. Россия просто не дает людям нормально жить, постоянно воюет. У нас большинство хочет жить в ЕС, как живут нормальные цивилизованные люди, но они нам этого не дают. И не дадут", - заявил Маркевич в интервью "5 каналу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко сфотографировался с бывшей звездой сборной России после победы в Суперкубке Англии

Мирон Маркевич известен работой в львовских "Карпатах", харьковском "Металлисте", днепровском "Днепре" и сборной Украины. В сезоне 2014-2015-х выводил "Днепр" в финал Лиги Европы.