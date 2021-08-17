Маркевич хотел трудоустроить сына в сборной

Остап Маркевич второй сезон возглавляет "Мариуполь". Фото: ФК "Мариуполь

Кандидат на пост тренера сборной Украины 70-летний Мирон Маркевич хотел трудоустроить в национальной команде сына.

Остап Маркевич должен был совмещать работу с "Мариуполем" и должность ассистента в сборной Украины, рассказал журналист Андрей Малиновский.

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"Сергей Ковалец должен был войти в тренерский штаб Маркевича, если бы он возглавил сборную Украины.

Кроме этого, одним из условий работы Маркевича в сборной было наличие в этом же штабе сына, Остапа Маркевича. Он бы совмещал должность помощника в сборной с постом главного тренера "Мариуполя".

Это были условия, которые он ставил федерации, чтобы национальная команда могла лучше выступить на Кубке мира ", - сказал Малиновский в эфире "Футбольного формата".

Сборная Украины осталась без тренера 31 июля, когда Андрей Шевченко отказался подписывать новый контакт с национальной командой.

Новым тренером сборной Украины будет Александр Петраков. 1 сентября национальная команда проведет матч четвертого тура отбора к Кубку мира против Казахстана.