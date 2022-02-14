Маркевич готов вернуться к работе. Тренером интересуются зарубежные клубы

Отечественный наставник 71-летний Мирон Маркевич летом прошлого года покинул пост главы комитета национальных сборных Украины.
Как рассказал специалист, он не против вернуться к тренерской работе, информирует FootBoom.
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"У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-нибудь срастется. Однако никакой конкретики на данный момент нет.
Были звонки из-за границы. Не хочу называть, из каких чемпионатов звонили. По крайней мере агенты заинтересованы, предлагают. Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет - что поделаешь", - сказал Маркевич.
Мирон Маркевич возглавлял "Подолье", "Кривбасс", "Волынь", "Карпаты", "Металлург" Запорожье, "Анжи", "Металлист" и "Днепр".
Зимой 2010-го был назначен на должность главного тренера сборной Украины. Руководил командой четыре матча, после чего решил уйти.
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