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понедельник, 14 февраля 2022 13:38

Маркевич готов вернуться к работе. Тренером интересуются зарубежные клубы

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Маркевич готов вернуться к работе. Тренером интересуются зарубежные клубы
Мирон Маркевич. Фото: Reuters

Отечественный наставник 71-летний Мирон Маркевич летом прошлого года покинул пост главы комитета национальных сборных Украины.

Как рассказал специалист, он не против вернуться к тренерской работе, информирует FootBoom.

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"У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-нибудь срастется. Однако никакой конкретики на данный момент нет.

Были звонки из-за границы. Не хочу называть, из каких чемпионатов звонили. По крайней мере агенты заинтересованы, предлагают. Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет - что поделаешь", - сказал Маркевич.

Мирон Маркевич возглавлял "Подолье", "Кривбасс", "Волынь", "Карпаты", "Металлург" Запорожье, "Анжи", "Металлист" и "Днепр".

Зимой 2010-го был назначен на должность главного тренера сборной Украины. Руководил командой четыре матча, после чего решил уйти.

В 2015 году тренер дошел с "Днепром" до финала Лиги Европы.

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