Маркевич доуправлялся в "Металлисте" – Суркис

Игорь Суркис не обращает внимание на слова Маркевича. Фото ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слова главы комитета национальных сборных УАФ и куратора "Руха" Мирона Маркевича, что у киевского клуба должны быть другие владельцы.

"Маркевич. Наш великий патриарх. Он работал в "Металлисте". Перешел в "Днепр". Между ними такое же противостояние, как у нас с "Шахтером". Его восприняли или не восприняли, но он доказал своей работой в днепровском клубе. Довести команду до финала ЛЕ – вопросов нет.

Другое дело, если бы он говорил о своих футбольных заслугах, а не критиковал бы, зная это изнутри. Это не критика, а критиканство, когда он говорит, что мы не умеем управлять.

А он работал с хозяином и доуправлялся. Все получил? Он работал в "Металлисте", что же его хозяин продал команду? Ему предложили деньги – он продал. Ярославский ничего плохого не сделал, он устал. Он посчитал, что этот проект ему уже не нужен. Что он добился с командой чего хотел. И, как бизнесмен, продал клуб", – сказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

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Ранее бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич неоднократно критиковал стиль управления "Динамо" братьями Суркисами.