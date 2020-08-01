"Мариуполь" утроил грандиозную распродажу футболистов

"Мариуполь" избавится семерых игроков основного состава. Стало известно, что еще три футболиста покинут команду летом.
Защитник Сергей Чоботенко, а также полузащитники Вячеслав Чурко и Даниил Игнатенко не останутся в клубе.
Чоботенко и Игнатенко принадлежат "Шахтеру", а вот Чурко стал свободным агентом. В услугах Чоботенко заинтересованы "Колос" и "Заря", сообщает "Футбольный формат".
Ранее "Мариуполь" расстался с лидерами Сергеем Яворским, Русланом Фоминым и Валерием Федорчуком.
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Также клуб покинул главный тренер Александр Бабич.
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