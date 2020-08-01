"Мариуполь" утроил грандиозную распродажу футболистов

Вячеслав Чурко в юности играл за венгерскую "Академию Пушкаша". Фото "Динамо Киев юа"

"Мариуполь" избавится семерых игроков основного состава. Стало известно, что еще три футболиста покинут команду летом.

Защитник Сергей Чоботенко, а также полузащитники Вячеслав Чурко и Даниил Игнатенко не останутся в клубе.

Чоботенко и Игнатенко принадлежат "Шахтеру", а вот Чурко стал свободным агентом. В услугах Чоботенко заинтересованы "Колос" и "Заря", сообщает "Футбольный формат".

Ранее "Мариуполь" расстался с лидерами Сергеем Яворским, Русланом Фоминым и Валерием Федорчуком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии

Также клуб покинул главный тренер Александр Бабич.