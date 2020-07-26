"Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве за Лигу Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 405
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 666
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4104
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2277
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7794
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 954
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1989
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3636
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
11
11
13
13
10
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Видео
Все видео
"Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве за Лигу Европы
"Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве за Лигу Европы
ПСЖ выиграл Кубок Франции ценою потери Мбаппе
ПСЖ выиграл Кубок Франции ценою потери Мбаппе
Малиновский не реализовал пенальти в матче с "Миланом"
Малиновский не реализовал пенальти в матче с "Миланом"
Красивый гол защитника "Ювентуса" не спас команду от поражения
Красивый гол защитника "Ювентуса" не спас команду от поражения
Как игроки "Ливерпуля" праздновали чемпионство
Как игроки "Ливерпуля" праздновали чемпионство
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 720
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 396
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1332
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5274
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 июля 2020
1 Просмотров: 369
Наскельні малюнки
У 19 його знала чи не вся молодь Шевчика. Та й у місті трохи, й не лише молодь. Ладний, у котонах-вельветах, виразноокий, він виникав в антуражі ...
воскресенье, 26 июля 2020 10:01

"Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве за Лигу Европы

  Комментировать
&quot;Мариуполь&quot; обыграл &quot;Александрию&quot; в битве за Лигу Европы
Тренер "Александрии" Владимир Шаран сказал, что поражение не скажется на его работе в клубе. Фото ФК "Александрия"

В полуфинале мини-турнира украинской Премьер-лиги за право сыграть в Лиге Европы "Мариуполь" на выезде обыграл "Александрию".

В середине первого тайма команды обменялись забитыми мячами. На гол Полегенько хозяева ответили результативным ударом Безбородько. На перерыв команды ушли при ничейном счете.

Второй тайм начался осторожной игрой обоих коллективов с минимумом моментов. Но под конец встречи гостям удалось вырвать победу. Голом отметился Кащук, после спринта практически от центра поля.

На последних минутах встречи "Александрия" предпринимала попытки отыграться. Однако, поразить ворота Гальчука так и не удалось. "Азовцы" отстояли положительный для себя результат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Колос" уничтожил "Днепр" в стыковом матче за Лигу Европы

"Мариуполь" в финале встретится с "Колосом", который в первом полуфинале разгромил "Днепр-1" (4:1).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве за Лигу Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями

Серийный убийца на изолированной ферме вдохновил Хичкока

День работника торговли: сколько новых магазинов появилось в Украине

В Сибири участники автогонок застряли в снегах

Рои насекомых уничтожили поля за день

Государственного деятеля казнили за доносы

Самое читаемое
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
15
 Просмотров: 25461
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
5
 Просмотров: 14769
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 8766
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 7281
В Польше погиб украинский рабочий
В Польше погиб украинский рабочий Просмотров: 4644
Спорт
Шевчук отказался говорить с Луческу
Шевчук отказался говорить с Луческу Просмотров: 189
Лунин получит легендарный номер в "Реале"
Лунин получит легендарный номер в "Реале" Просмотров: 720
Коронавирус унес жизнь врача сборной Украины по футболу
Коронавирус унес жизнь врача сборной Украины по футболу Просмотров: 621
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 8775
Луческу приказал вернуть Супрягу в "Динамо"
Луческу приказал вернуть Супрягу в "Динамо" Просмотров: 1521
Больше всего комментируют
8
Бывший нардеп Жвания регулярно летает в Москву
7
Преследование Порошенко имеют все признаки спецоперации Кремля - адвокат Головань
4
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
2
На Луганщине осквернили памятник погибшим воинам АТО
2
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
Голосов: 120
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua