"Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве за Лигу Европы

Тренер "Александрии" Владимир Шаран сказал, что поражение не скажется на его работе в клубе. Фото ФК "Александрия"

В полуфинале мини-турнира украинской Премьер-лиги за право сыграть в Лиге Европы "Мариуполь" на выезде обыграл "Александрию".

В середине первого тайма команды обменялись забитыми мячами. На гол Полегенько хозяева ответили результативным ударом Безбородько. На перерыв команды ушли при ничейном счете.

Второй тайм начался осторожной игрой обоих коллективов с минимумом моментов. Но под конец встречи гостям удалось вырвать победу. Голом отметился Кащук, после спринта практически от центра поля.

На последних минутах встречи "Александрия" предпринимала попытки отыграться. Однако, поразить ворота Гальчука так и не удалось. "Азовцы" отстояли положительный для себя результат.

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"Мариуполь" в финале встретится с "Колосом", который в первом полуфинале разгромил "Днепр-1" (4:1).