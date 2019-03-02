Марио Лемье лечил рак два месяца

Марио дважды выигрывал Кубок Стенлии

2 марта 1993 канадский хоккеист Лемье завершил курс лечения радиацией от болезни Ходжкина, состоящий из 22 сеансов, и вышел на лед в составе "Питтсбург Пингвинз" на матч против "Филадельфии Флайерз". Игра состоялась в Филадельфии и завершилась победой "Флайерз" со счетом 5:4. Лемье забил гол и отдал результативную передачу.

Возвращение Лемье стало сюрпризом даже для его одноклубников. Стадион Spectrum встретила его овациями перед исполнением гимна.

Врачи диагностировали у Лемье смещение дисков позвоночника. Летом 90-го была проведена операция, которая признана успешной, однако боли после нее только усилились, и на следующие полгода Марио оказался на больничной койке. В следующем году в НХЛ открылась охота на Марио Лемье. О его проблемах со здоровьем знали уже все, и нейтрализовать его как-то иначе, чем ударить больной спиной в борт, а не представлялось возможным.

Я всегда дам сдачи. Такой у меня характер

"Все, приехали. Нас обыграл один хоккеист. Один. Это уже слишком, шайба преследует его по всей площадке". "Тактика против" Пенс "? Остановить Лемье, остановить Лемье, остановить Лемье". Марио, как мог, уклонялся, и все равно забивал, отдавал, отдавал. В полуфинале конференции ему прямым ударом клюшки сломали руку. Он вернулся на лед через пять матчей, и после этого его "Питтсбург" не отдал больше ни одной встречи. Второй подряд Кубок. Второй подряд "Конн-Смайт" - приз лучшему игроку матчей на вылет.

Осенью "пингвины" нацелились на третий трофей, а сам Лемье стартовал по графику "три очка за матч", что позволяет ему наконец замахнуться на такие желанные с детства снайперские и бомбардирские рекорды. Боль терзал его по-прежнему, расползаясь по всему телу, но он воспринимал его уже как неотъемлемую часть хоккея.

12 января 1993 во время планового обследования врач, пряча глаза, сообщил центрфорварду, что они нашли наконец причину его болей. Злокачественные изменения. Болезнь Ходжкина. Рак. Всегда немногословный Марио спросил: "На кону карьера?" Врач покачал головой и после паузы выдавил: "Жизнь".

Следующие два месяца Лемье играл против смерти. Последний сеанс лучевой терапии он прошел 2 марта, а через 5:00 после его окончания, к ужасу врачей, вышел на лед "Ваковия Центр" в матче против "Филадельфии". Не в символическое вбрасывание. Не в лавку для поднятия духа товарищей. Вышел - играть.

"Когда случаются травмы или у тебя находят рак, надо иметь мужество для того, чтобы бороться. Иначе не получится победить, - сказал потом Лемье. - Я всегда дам сдачи. Такой у меня характер".

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Лемье не играл с 5 января, однако забитый им гол стал 40-м в сезоне. Он отличился на второй минуте второго периода. На четвертой он отдал голевой пас на Кевина Стивенса.