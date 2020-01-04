Марич прокомментировал переход в "Динамо"

На Марича также претендует московский ЦСКА

Нападающий хорватского "Осиека" Мирко Марич отреагировал на информацию в СМИ о возможном переходе в "Динамо".

"Я ничего не знаю. Честно говоря, узнал об интересе ко мне из СМИ." Динамо "- большой клуб, но у меня еще не было с ним контактов. Как я говорил," Осиек "примет сам решения о моем будущем.

"Сейчас я игрок" Осиека ", я доволен этим. У нас есть общие цели, это моя единственная забота сейчас. Нужно подготовиться к весенней части сезона, реализовать максимально амбиции в чемпионате и Кубке", - сказал Марич. Об этом сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Осиек" отклонил предложение "Динамо" по Марич в размере 3,5 миллиона евро.

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В чемпионате Хорватии зирав 23 матча, в которых забил 16 мячей.