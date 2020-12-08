Марадону напечатают на аргентинских песо

Марадона выиграл лишь один Кубок мира. Фото La Nacion

В Аргентине сенатор Норма Дуранго предложила разместить портрет Диего Марадоны на банкноте номиналом 1 тыс. песо - €10.

Через 10 дней после смерти экс-игрока и тренера сборной Аргентины в сенат страны был внесен законопроект о введении в оборот банкнот и почтовым марок с изображением Марадоны.

Помимо портрета Диего, предлагается изобразить на купюре момент 2-го гола Марадоны в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 - 2:1. Тот мяч аргентинца в последствии стали называть "голом столетия", а его 1-й мяч в той игре – "рукой Бога".

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Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.