Марадона тяжело травмировался незадолго до смерти

Диего Марадона выиграл для Аргентины Кубок мира-1986. Фото: Reuters

За несколько часов до смерти Диего Марадона упал с кровати и ударился бравым боком и головой.

Марио Бодри, который проживает с бывшей женой Марадоны, подтвердил халатность врача аргентинца - Леопольдо Луке.

"Смерти Марадоны можно было избежать. Луке - хороший человек, но, если у меня будет лучший Феррари в мире и я отдам его 5-летнему мальчику, он его уничтожит.

Диего упал с кровати за несколько дней до смерти и ударился о стену правым боком и головой. Не сделали никаких тестов после этого", - цитирует Бодри Marca.

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Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Аргентинские правоохранители уже начали проверку действий личного врача легенды Леопольдо Луке по подозрению в непредумышленном убийстве.