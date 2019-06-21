Марадона серьезно болен

Легендарный футболист имеет серьезные проблемы со здоровьем

Легендарный экс-футболист "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона имеет серьезные проблемы со здоровьем. По данным аргентинских СМИ, у знаменитого аргентинца есть признаки болезни Альцгеймера.

Газета Cronica сообщила, что у Марадоны имеются неврологические проблемы, симптомы которых совпадают с признаками известного недуга. Пока ни Марадона, ни члены его семьи не дают никаких комментариев.

58-летний аргентинец уже был госпитализирован в этом году с кровотечением в желудке, однако после нескольких обследований был выписан из больницы.

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Напомним, на прошлой неделе Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба "Дорадос". Отмечалось, что причиной ухода стали проблемы аргентинского тренера со здоровьем. Сообщалось, что Марадоне предстоит сделать операции на плече и коленях.