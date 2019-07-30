Маньяк похитил известную спортсменку

Натали Бирли чудом удалось выжить

Австрийская велосипедистка и триатлонистка Натали Бирли чудом избежала смерти от рук маньяка, который похитил ее во время одной из тренировок. Инцидент произошел на юге Австрии в городе Кюмберг.

Спортсменка ехала на велосипеде, когда в нее влетел фургон - Натали упала с велосипеда и сломала руку. Водитель, вместо того, чтобы помочь велосипедистке, начал бить ее палкой, связал скотчем и сунул за заднее сиденье своего авто. Из-за сильной боли от полученных травм триатлонистка потеряла сознание.

Девушка пришла в себя уже в доме похитителя. Она была обнажена и привязана к стулу скотчем. По словам самой Бирли, маньяк говорил, что отпустит ее, если она выполнит все необходимые требования. Мужчина всячески издевался над своей жертвой, даже пытался задушить спортсменку и утопить в ванной.

Когда Натали поняла, что никто не сможет ей помочь, решила действовать самостоятельно. Она решилась заговорить с похитителем и попала в точку - ​​похвалила его орхидеи.

"Внезапно преступник стал милым со мной. Он объяснил, что работает садовником. И обо всех злоключениях своей жизни: о смерти отца, после которой мать стала алкоголичкой, и о девушке, которая его предала", - рассказала позже Натали в интервью Kronen Zeitung.

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Благодаря GPS-трекеру на велосипеде полиция смогла отследить преступника и арестовать его. Теперь правоохранители выясняют, причастен ли 33-летний мужчина, страдающий от психиатрических проблем, к другим похищениям.