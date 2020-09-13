Манджукич за большие деньги перейдет в российский клуб

Раньше Манджукич играл за "Баварию" и "Ювентус". Фото Рейтер

Бывший нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может перейти в "Локомотив". Клуб и 34-летний игрок согласовали зарплату в 2,7 млн евро в год. Сейчас идут переговоры о размере подъемных, поскольку Манджукич находится в статусе свободного агента, а также о личных бонусах нападающего. Сообщает "Террикон"

В "Локомотиве" ждут ответа игрока. Если Манджукич даст положительный ответ, сделка будет близка к закрытию.

Последним клубом игрока был катарский "Аль-Духайль", за который он выступал с декабря 2019 года по июль 2020-го.

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В августе стало известно, что Манджукича хочет пригласить "Рома".