Манджукич за большие деньги перейдет в российский клуб

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1260
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 972
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 684
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1503
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1305
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 612
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1692
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
11
5
17
4
9
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Видео
Все видео
"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко
"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
Ломаченко впервые стал чемпионом мира
Ломаченко впервые стал чемпионом мира
Луческу не сумел обыграть "Десну"
Луческу не сумел обыграть "Десну"
Коноплянка забил чудо-гол Англии
Коноплянка забил чудо-гол Англии
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 171
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2475
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 702
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10035
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 45
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
воскресенье, 13 сентября 2020 16:15

Манджукич за большие деньги перейдет в российский клуб

  Комментировать
Манджукич за большие деньги перейдет в российский клуб
Раньше Манджукич играл за "Баварию" и "Ювентус". Фото Рейтер

Бывший нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может перейти в "Локомотив". Клуб и 34-летний игрок согласовали зарплату в 2,7 млн евро в год. Сейчас идут переговоры о размере подъемных, поскольку Манджукич находится в статусе свободного агента, а также о личных бонусах нападающего. Сообщает "Террикон"

В "Локомотиве" ждут ответа игрока. Если Манджукич даст положительный ответ, сделка будет близка к закрытию.

Последним клубом игрока был катарский "Аль-Духайль", за который он выступал с декабря 2019 года по июль 2020-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Валенсия" выгоняет российского футболиста

В августе стало известно, что Манджукича хочет пригласить "Рома".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Манджукич за большие деньги перейдет в российский клуб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

В прямом эфире раздали 276 автомобилей

Тысяча осужденных взяли под контроль тюрьму

Сооружение монумента Кобзарю поддержал президент США

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 38163
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
 Просмотров: 7614
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций Просмотров: 6570
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 5328
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
11
 Просмотров: 4770
Спорт
Иранский режим казнил чемпиона из классической борьбы
Иранский режим казнил чемпиона из классической борьбы Просмотров: 441
"Валенсия" выгоняет российского футболиста
"Валенсия" выгоняет российского футболиста Просмотров: 576
Мбаппе сообщил руководству, что уйдет из ПСЖ
Мбаппе сообщил руководству, что уйдет из ПСЖ Просмотров: 351
"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко
"Ньюкасл" разбил команду Ярмоленко
 Просмотров: 450
Осака одолела Азаренко в финале US Open
Осака одолела Азаренко в финале US Open Просмотров: 144
Больше всего комментируют
7
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
6
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
6
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
3
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях
Голосов: 87
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua