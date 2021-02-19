"Манчестер Юнайтед" забил смешной гол в Лиге Европы

Бруну Фернандеш играет за "МЮ" с начала 2020 года. Фото: REUTERS

В первом матче 1/8 Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Реал Сосьедад" - 4:0.

Начало разгрома испанцев получился довольно забавным. Бруно Фернандес получил передачу за спины защитникам. Португальцу не пришлось обыгрывать даже вратаря, потому что 2 защитника хозяев и вратарь столкнулись между собой и вывели полузащитника гостей на пустые ворота.

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В начале 2-го тайма Фернандеш еще раз поразил ворота соперника воспользовавшись очередным провалом защиты испанцев. Маркус Решфорд и Даниэль Джеймс довели дело до разгрома.

Ответный матч состоится 25 февраля. Начало игры в 22:00.