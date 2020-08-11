"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/2 финала Лиги Европы

Бруну Фернандес стал автором победного мяча. Фото: gettyimages.com

В 1/4 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" победил "Копенгаген" - 1:0.

"МЮ" владел преимуществом на протяжении всего матча. Манкунианцы имели моменты угрозы воротам соперника, но никак не могли воплотить преимущество в забитый мяч.

"Копенгаген" за весь матч не принес ни одного удара в ворота соперника. Команда Дании думала только о защите собственных ворот.

Забить "МЮ" смог на старте овертайма. Зимний новичок команды Бруну Фернандеш реализовал пенальти, которое вывело его команду в полуфинал Лиги Европы.

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В 1/2 Лиги Европы "МЮ" сыграет против победителя пары "Севилья" - "Вулверхэмптон".