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четверг, 03 мая 2018 14:16

"Манчестер Юнайтед" увеличил цену за полузащитника "Шахтера"

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&quot;Манчестер Юнайтед&quot; увеличил цену за полузащитника &quot;Шахтера&quot;
Фред, справа, может сменить УПЛ на АПЛ. Фото: ФК "Шахтер"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Манчестерский клуб добился прогресса по трансферу 25-летнего футболиста, предложив около 57 млн ​​евро, сообщает Daily Mail.

Другим претендентом на Фреда был "Манчестер Сити", который предлагал "горнякам" 45 млн фунтов (54 млн евро). Однако, насколько известно, донецкий клуб ответил отказом "горожанам".

После этого команда Пепа Гвардиолы переключила внимание на другого опорника, на хавбека "Наполи" Жоржиньо. Зато "Манчестер Юнайтед" активизировался в переговорах по Фреду.

Также сообщали, что инерес к Фреду имел "Арсенал", но его не устроила цена и ПСЖ.

В интервью официальному сайту "Шахтера" Фред прокомментировал свое будущее, а также рассказал о предстоящем матче с "Зарей":

"Не знаю, продолжением моей карьеры занимаются агенты. Уверен, они выберут для меня самое лучшее. Пока я в "Шахтере", полностью сфокусирован на его целях и работаю до последней минуты действия контракта.

Что касается встречи с луганчанами, то достоин победы будет тот, кто допустит меньше ошибок в той или иной зоне поля. Мы очень близки к титулу, и в любом случае будем добиваться максимального результата, играть так, будто это наш последний матч.

Мы должны действовать спокойно. В текущем сезоне у нас уже были важные и сложные поединки, и предстоящий – такой же. Нужно подойти уверенно, с холодной головой, стараться контролировать игру, насколько это возможно, и забивать голы.

Иногда, если не забиваешь сразу, все идет не очень гладко, так что важен ранний гол. К сожалению, в Мариуполе не получилось, и мы повели только во втором тайме. С "Зарей" тоже придется тяжело - соперник станет обороняться, но мы обязаны контролировать игру и показывать наш атакующий футбол. И даже если не откроем счет сразу, будем отдаваться до последней минуты и стараться забить как можно больше.

В поединках "Зари" много красных карточек и пенальти? Да, в декабре с поля удалили трех футболистов "Шахтера". Мы учимся на ошибках. В последней встрече с "Зарей" смогли проконтролировать количество карточек и одержать победу, теперь тоже настроены показать свою игру", - сказал бразилец.

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В победном матче Лиги чемпионов с "Ромой" (2:1) Фред забил яркий гол со штрафного, после чего к нему стали тщательнее присматриваться европейские гранды.

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Дата
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