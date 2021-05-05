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четверг, 06 мая 2021 06:11

"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому" во втором тайме

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&quot;Манчестер Юнайтед&quot; уничтожил &quot;Рому&quot; во втором тайме
"Рома" провалила второй тайм матча в Манчестере. Фото: Reuters

Сегодня в Риме определится один из финалистов Лиги Европы. Местный клуб попытается отыграться после позорного поражения в гостях от "Манчестер Юнайтед". Вспоминаем перипетии первой игры.

Подопечные Фонсеки не слишком удачно начали встречу в Манчестере и пропустили быстрый гол. Отличился Бруну Фернандеш. Однако вскоре Погба сыграл рукой в ​​собственной штрафной и Лоренцо Пеллегрини сравнял счет с пенальти. И уж совсем неожиданно Эдин Джеко в середине тайма вывел гостей вперед - 2: 1.

Никто не знает, как бы развивались события, если бы не травмы Жордана Верету, Пау Лопеса и Леонардо Спинаццолы, которые они получили еще в первом тайме. Паулу Фонсека вынужден был менять трех игроков уже до 37-ой минуты. Особенно ощутимой для гостей была потеря вратаря. Дальнейшие события во втором тайме лишь подтвердили эту истину.

На вторую половину матча вышел уже совсем другой "Манчестер Юнайтед", который подтвердил, что между ним и нынешней "Ромой" - пропасть. Пять голов за 45 минут и еще несколько потерянных возможностей ярко демонстрируют уровень сегодняшних соперников – 6:2. Дело едва не дошло до повторения счета 15-летней давности, когда римляне были биты - 7:1.

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В параллельном матче "Вильярреал" одолел дома "Арсенал" - 2:1. Хозяева выигрывали 2:0, но пропустили в концовке. Пушкари вообще могли сравнять счет, если бы Обамеянг конце встречи реализовал выход один на один.

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