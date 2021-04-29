"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому" во втором тайме

Эдин Джеко забил второй мяч в ворота "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters"

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в первом матче полуфинала Лиги Европы - 6: 2. У хозяев дубли на счету Эдисона Кавани и Бруну Фернандеша. Еще по одному разу отличились Поль Погба и Мейсон Гринвуд. У гостей забивали Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко.

Перед началом игры ведущие польского канала "Польсат" назвали "Рому" самой слабой командой в полуфинальной четверке. Трудно представить, что они думали в перерыве матча, когда гости вели 2:1. Подопечные Солскьера первыми открыли счет и, казалось, голы посыпятся один за другим. Но здесь совсем неуместно рукой в ​​штрафной сыграл Погба и счет стал равным. А когда Джеко замкнул идеальную комбинацию гостей в середине первого тайма, казалось, что над хозяевами поля нависли зловещие тучи.

Никто не знает, как бы развивались события, если бы не травмы Жордана Верету, Пау Лопеса и Леонардо Спинаццолы, которые они получили еще в первом тайме. Паулу Фонсека вынужден был менять трех игроков уже до 37-ой минуты. Особенно ощутимой для гостей была потеря вратаря. Дальнейшие события во втором тайме лишь подтвердили эту истину.

На вторую половину матча вышел уже совсем другой "Манчестер Юнайтед", который подтвердил, что между ним и нынешней "Ромой" - пропасть. Пять голов за 45 минут и еще несколько потерянных возможностей ярко демонстрируют уровень сегодняшних соперников. Дело едва не дошло до повторения счета 15-летней давности, когда римляне были биты - 7:1.

К избиению гостей решил присоединиться и арбитр матча, когда назначил непонятный пенальти при счете - 3:2. Кавани не успевал на прострел с фланга. Так же не успевал защитник Крис Смоллинг. Однако уже за пределами поля экс-игрок "Манчестер Юнайтед" попал в ногу уругвайца. Арбитр трактовал это как пенальти и счет стал - 4:2. Еще два мяча для машины Солскьера были делом техники. Перед повторной встречей в Риме интрига этого противостояния практически умерла.

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В параллельном матче "Вильярреал" одолел дома "Арсенал" - 2:1. Хозяева выигрывали 2:0, но пропустили в концовке. Пушкари вообще могли сравнять счет, если бы Обамеянг конце встречи реализовал выход один на один. Ответные матчи пройдут в четверг, 6 мая.