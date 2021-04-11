"Манчестер Юнайтед" убедительно победил "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" взял реванш за поражение в матче первого круга – 1:6. Фото: Reuters

В матче 31-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" переиграл "Тоттенхэм Хотспур". Встреча проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 40-й минуте прошла быстрая атака по центру у "шпор". Гарри Кейн прострелил на Лукаса Моуру, тот в касание переадресовал мяч к дальней штанге мимо Дина Хендерсона, и Сон спокойно пробил в незащищённый ближний угол.

На 57-й минуте Фред тонким пасом нашёл Эдинсона Кавани в штрафной, с ударом которого Уго Льорис справился, отразив мяч перед собой, а бразилец уже добавил в ворота.

На 79-й минуте Кавани забил гол. Мэйсон Гринвуд выполнил зрячую подачу к линии вратарской, откуда Кавани в падении головой переправил мяч в угол ворот.

На последних минутах встречи Гринвуд забил третий гол "Манчестер Юнайтед".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпуль" выиграл дома впервые за четыре месяца

"Манчестер Юнайтед" в 31 матче набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Тоттенхэм" (49) — на 7-м месте. Лидером соревнований является "Манчестер Сити" (74).