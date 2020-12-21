"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс" в центральном матче 14-го тура АПЛ

Скотт Мактоминей забил дважды за 3 минуты. Фото: Gettyimages.com

В центральном матче 14-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" разгромил "Лидс" - 6:2.

В начале встречи "красные дьяволы" отличились дважды. Скотт Мактоминей стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который сделал дубль в 3-ю минуты матча.

На 20-й минуте встречи Бруну Фернандеш увеличил преимущество хозяев. В концовке первого тайма команды обменялись голами Виктора Линделёфа и Лиама Купера.

После перерыва за "МЮ" забили Даниэл Джеймс и Фернандес, который реализовал пенальти. "Лидс" ответил результативным ударом Стюарта Далласа.

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"Манчестер Юнайтед" поднялся на третье место в АПЛ. "Лидс" остался на 14-й позиции.