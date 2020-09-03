"Манчестер Юнайтед" приобрел звезду "Аякса"

Донные ван де Беек стал первым новичком "МЮ". Фото: REUTERS

Лидер "Аякса" Донни ван де Беек официально стал игроком "Манчестер Юнайтед".

Игрок сборной Нидерландов подписал 5 контракт с английским грандом с опцией продления сотрудничества еще на год, сообщает твиттер "красных дьяволов".

Стоимость трансфера составляет около 40 млн евро.

В услугах ван де Беек также были заинтересованы "Барселона", но "МЮ" сумел опередить каталонцев благодаря своим хорошим отношениям с "Аяксом".

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В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Донни ван де Беек провел 23 матча за "Аякс", в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.