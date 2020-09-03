"Манчестер Юнайтед" приобрел звезду "Аякса"

Лидер "Аякса" Донни ван де Беек официально стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Игрок сборной Нидерландов подписал 5 контракт с английским грандом с опцией продления сотрудничества еще на год, сообщает твиттер "красных дьяволов".
Стоимость трансфера составляет около 40 млн евро.
В услугах ван де Беек также были заинтересованы "Барселона", но "МЮ" сумел опередить каталонцев благодаря своим хорошим отношениям с "Аяксом".
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В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Донни ван де Беек провел 23 матча за "Аякс", в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.
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