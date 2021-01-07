"Манчестер Юнайтед" приобрел одноклубника Малиновского за €30 млн

Наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульше получил усиление состава. Фото: REUTERS

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере форварда "Аталанты" 18-летнего Амада Траоре.

Футболист подписал с клубом контракт до июня 2025 года, в соглашении есть опция продления еще на год, сообщает офисный сайт английского клуба.

Договоренность о трансфере была еще в последний день летнего окна, но чтобы не спешить с оформлением документов, "МЮ" перенес операцию на зиму.

Траоре присоединится к "Манчестер Юнайтед", когда получит визу. По ивуарийца заплатили €30 млн плюс бонусы.

В составе "Аталанты" уже 2-й сезон игрок игрок сборной Украины Руслан Малиновский.

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Амада Траоре был игроком молодежной команды "Аталанты", за первую команду "бергамаско" провел только 1 матч в Серии А.