"Манчестер Юнайтед" предложил "Ювентусу" обмен защитниками

Жоау Канселу. Фото:Reuters

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника туринского "Ювентуса" Жоау Канселу. В обратном направлении может поехать Маттео Дармиан.

"Красные дьяволы" готовы отдать за португальского защитника туринцев своего правого защитника плюс деньги. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Такой вариант МЮ предложил, поскольку боссов "Юве" на устраивает предложение трансфера за 50 млн евро. Дармиана давно связывают с возвращением на родину, поскольку на "Олд Траффорд" он так и не сумел стать игроком основы.

Зато 24-летний Канселу должен стать заменой ветеранам Антонио Валенсии и Эшли Янгу. Первый, наверное, покинет манкунианцев летом, а на второго ожидает борьба за место в составе в сезоне 2019/20.

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В нынешнем сезоне Жоау Канселу провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. В активе же Дармиана лишь 7 поединков.