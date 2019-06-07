"Манчестер Юнайтед" подписал первого летнего новичка

Даниэл Джеймс стал первым новичком Сульшера в "МЮ". Фото: skysports.com

Полузащитник "Суонси" Даниэл Джеймс перешел в "Манчестер Юнайтед", информирует официальный сайт "красных дьяволов".

О деталях сделки станет известно позднее, после матчей сборных в рамках отбора к Евро-2020.

Ранее сообщали, что сделка по переходу Джеймса суммарно обойдется "МЮ" в 18 млн евро, из которых 3 млн составляют бонусы.

21-летний валлиец стал первым новичком Юнайтед с момента назначения Оле-Гуннара Сульшера главным тренером команды.

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В минувшем сезоне в Чемпионшипе Джеймс за "Суонси" принял участие в 38 матчах, забив 5 голов и отдав 10 результативных передач.