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понедельник, 11 января 2021 13:35

"Манчестер Юнайтед" определился с ценной на Погба

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&quot;Манчестер Юнайтед&quot; определился с ценной на Погба
Поль Погба выступает за "МЮ" с лета 2016 года. Фото: REUTERS

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет за свою звезду Поля Погба €83 миллиона.

Игроком активно интересуется парижский ПСЖ, который намерен усилить свою линию полузащиты, сообщает Express.

Летом 2016-го года француз перебрался на "Олд Траффорд" за € 105 млн. Соглашение игрока действует до лета 2022-го года.

Клуб и игрок не могут прийти к согласию по новому соглашению. Поэтому "МЮ" не против продать своего звездного игрока.

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В текущем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 21 матч во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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