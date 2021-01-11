"Манчестер Юнайтед" определился с ценной на Погба

Поль Погба выступает за "МЮ" с лета 2016 года. Фото: REUTERS

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет за свою звезду Поля Погба €83 миллиона.

Игроком активно интересуется парижский ПСЖ, который намерен усилить свою линию полузащиты, сообщает Express.

Летом 2016-го года француз перебрался на "Олд Траффорд" за € 105 млн. Соглашение игрока действует до лета 2022-го года.

Клуб и игрок не могут прийти к согласию по новому соглашению. Поэтому "МЮ" не против продать своего звездного игрока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Юнайтед" приобрел одноклубника Малиновского за €30 млн

В текущем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 21 матч во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.