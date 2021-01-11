"Манчестер Юнайтед" определился с ценной на Погба

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет за свою звезду Поля Погба €83 миллиона.
Игроком активно интересуется парижский ПСЖ, который намерен усилить свою линию полузащиты, сообщает Express.
Летом 2016-го года француз перебрался на "Олд Траффорд" за € 105 млн. Соглашение игрока действует до лета 2022-го года.
Клуб и игрок не могут прийти к согласию по новому соглашению. Поэтому "МЮ" не против продать своего звездного игрока.
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В текущем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 21 матч во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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