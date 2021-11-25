"Манчестер Юнайтед" не может найти тренера

Криштиану Роналду выступает за "МЮ" с лета 2021 года. Фото: REUTERS

Английский "Манчестер Юнайтед" не может знать замену Уле Гуннару Сульшеру, отправленного в отставку.

Клуб хотел бы получить статусного тренера типа Зинедина Зидана или Маурисио Почеттино, однако они не спешат идти в команду в середине сезона, сообщает Sky Sports.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Манчини отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"

А другие наставники не желают быть просто временными наставниками до конца чемпионата. Называют фамилию экстренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде, но ему не интересно работать прямо до конца сезона.

В ближайших матчах командой будет руководить бывший ассистент Сульшара Майкл Каррик.

Сульшер был отправлен в отставку в начале ноября из-за неудовлетворительных результатов. "МЮ" в АПЛ занимает седьмую строчку. В следующем матче команда сыграет против лидера таблицы "Челси".