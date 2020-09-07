Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Динамо" и сборной Украины 21-летним Виталием Миколенко.

"Красные дьяволы" хотят усилить позицию левого защитника и рассматривают различные кандидатуры игроков, сообщает Manchester Evening News

Кроме Миколенко "МЮ" также рассматривает возможность приглашения защитника сборной Испании и "Реала" Серхио Регилоном.

Основной левый защитник команды Люк Шоу пропускает много из-за травм, поэтому клуб ищет ему альтернативу.

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Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с 2017 года. Контракт играет с клубом рассчитан до лета 2023 года.