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среда, 27 февраля 2019 15:10

"Манчестер Юнайтед" хочет усилиться полузащитником "Барселоны"

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&quot;Манчестер Юнайтед&quot; хочет усилиться полузащитником &quot;Барселоны&quot;
Иван Ракитич.Фото: Sportbox

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Английская команда всерьез думает усилиться хорватом в летнее трансферное окно. Как сообщает Daily Mail, футболист поразил своими игровыми качествами руководство "красных дьяволов".

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Ранее сообщалось, что Ракитич близок к переходу в миланский "Интер". Даже согласовал с клубом предварительный контракт сроком до 2022 года и заработной платой в 6,5миллиона евро.

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В текущем сезоне на счету хорватского полузащитника 36 матчей во всех турнирах, в которых футболист смог забить четыре гола и отдать пять голевых передач

https://sport.ua
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