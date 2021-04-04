"Манчестер Юнайтед" готов заплатить Де Хеа, чтобы тот покинул клуб

Де Хеа играет в Манчестере 10 лет. Фото: Reuters

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может покинуть клуб летом, сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер доволен работой Дэна Хендерсона и намерен сделать его основным вратарём команды. Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии, получая £ 350 тыс. (около € 412 тыс.) в неделю, и "Манчестер Юнайтед" готовы выплатить игроку компенсацию, чтобы голкипер согласился покинуть клуб.

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Де Хеа перешёл в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Атлетико" в 2011 году. В нынешнем сезоне испанский вратарь принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в десяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2014 года Де Хеа вызывается в сборную Испании.