Манчестер Юнайтед" готов заплатить 180 млн евро за двух игроков "Бенфики"

Рубен Диаш. Фото: uefa.com

Манкунианский клуб готов потратить бешеную сумму на приобретение 19-летнего хавбека "орлов" Жоао Фелиш и 21-летнего защитника Рубена Диаса.

По информации The Record, "красные дьяволы" планируют серьезно усилиться во время летнего трансферного окна. В частности, в списке целей клуба присутствуют таланты "Бенфики" Жоао Фелиш и Рубен Диаш.

Чтобы убедить португальский клуб отпустить этих двух игроков "Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Бенфике" 180 млн евро. В английском клубе считают, что такое предложение должно соблазнить "орлов" попрощаться с указанными игроками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сульшер - единственный кандидат на пост тренера "Манчестер Юнайтед"

"МЮ" хочет летом существенно усилить собственный состав.