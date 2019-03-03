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воскресенье, 03 марта 2019 20:00

Манчестер Юнайтед" готов заплатить 180 млн евро за двух игроков "Бенфики"

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Манчестер Юнайтед&quot; готов заплатить 180 млн евро за двух игроков &quot;Бенфики&quot;
Рубен Диаш. Фото: uefa.com

Манкунианский клуб готов потратить бешеную сумму на приобретение 19-летнего хавбека "орлов" Жоао Фелиш и 21-летнего защитника Рубена Диаса.

По информации The Record, "красные дьяволы" планируют серьезно усилиться во время летнего трансферного окна. В частности, в списке целей клуба присутствуют таланты "Бенфики" Жоао Фелиш и Рубен Диаш.

Чтобы убедить португальский клуб отпустить этих двух игроков "Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Бенфике" 180 млн евро. В английском клубе считают, что такое предложение должно соблазнить "орлов" попрощаться с указанными игроками.

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03
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