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пятница, 12 июля 2019 12:00

"Манчестер Юнайтед" готов продать своего основного форварда

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&quot;Манчестер Юнайтед&quot; готов продать своего основного форварда
"МЮ" не против отпустить своего основного нападающего за 85 миллионов евро

"Красные дьяволы" готовы продать бельгийского форварда Ромео Лукаку за 85 млн евро.

Руководство миланского "Интера" продолжает вести переговоры о покупке нападающего "Манчестер Юнайтед" Лукаку. Последняя встреча представителей обоих клубов состоялась 11 июля.

МЮ сообщили "Интер", что готовы расстаться с 26-летним игроком национальной команды Бельгии не менее чем за 85 млн евро.

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В прошлом сезоне Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.

https://sportarena.com
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