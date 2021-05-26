"Манчестер Юнайтед" – фаворит финала. В команды появилась стабильность

Финал пройдет в польском Гданьске. Фото: Reuters

Футбольный эксперт, бывший игрок "Шахтера" и "Днепра", Сергей Нагорняк дал прогноз на финал Лиги Европы, в котором встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал".

"Не буду оригинальным, если скажу, что игра пройдет под диктовку английского клуба. Здесь играют более искусные футболисты. Команда лишилась лихорадки прошлых лет, когда поражала всех нестабильностью. Появился рисунок игры, пришла уверенность в собственных силах.

"Вильярреал" тоже не подарок, команда выигрывала у "Реала" на его поле в последнем туре чемпионата Испании. И все испанские команды всегда демонстрируют привлекательную игру. Тренер не впечатляет в иностранных командах, но стабильно достигает результата у себя дома.

Хотя все же "Манчестер Юнайтед" выглядит значительно увереннее. И хотя "Вильярреал" прошел в полуфинале "Арсенал", это не может поколебать мою веру в английский клуб. Сезон манкунианцев оказался значительно убедительнее чем у "Арсенала". Эти команды сравнивать нельзя".

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Финал начнется сегодня в 22:00. В полуфинале "Манчестер Юнайтед" обыграл "Рому", а "Вильярреал" оказался сильнее "Арсенала". Сезон еврокубков завершится 29 мая, когда в финале Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и "Челси".