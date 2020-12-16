"Манчестер Сити" упустил победу в домашней игре

Хосеп Гвардиола просил арбитра добавить на несколько минут больше. Фото Рейтер

"Манчестер Сити" сыграл дома вничью с "Вест Бромвичем" (1:1) в чемпионате Англии.

Гости забили благодаря автоголу защитника "горожан" Рубена Диаша на 43-й минуте.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко снова не попал в заявку на игру. У него – травма.

Таким образом, серия "Сити" без пропущенных голов во всех турнирах прервалась на 608-й минуте.

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Последний раз ворота команды Пепа Гвардиолы поражал хавбек "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо – в игре АПЛ 21 ноября (2:0). После этого "Сити" провел на ноль 6 матчей подряд.