"Манчестер Сити" – "Шахтер" – 0:0 (Первый тайм)

"Шахтер" еще не забивал "Сити" в Манчестере

Добрый вечер!

Донецкий "Шахтер" в третий раз подряд приехал в Манчетер, надеясь завоевать хотя бы ничью в матче против "Сити". Две предыдущие попытки завершились поражениями - 0:2 и 0:6.

Для сторонников "Шахтера" не меньший интерес вызывает матч в Милане, где встречаются соперники по группе - "Аталанта" с загребским "Динамо". Болеем за победу команды Малиновского. В таком случае в последнем туре судьба второй путевки в 1/8 Лиги чемпионов будет в руках и ногах игроков "Шахтера".

Пока у "Шахтера" и "Динамо" одинаковое количество очков - по 5. "Аталанта" имеет одно, у "Сити" - 10.

Тем временем стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Тете, Коваленко, Коноплянка, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Соломон, Сиприано, Сикан, Болбат

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо – Родри, Гюндоган – Бернарду Силва, Де Брейне, Стерлинг – Жезус

Запасные: Карсон, Уокер, Стоунз, Менди, Марез, Сильва, Фоден

Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

Поединок начался, а на трибунах еще есть свободные места.

4 мин. Сыграно 3 минуты, а для "Шахтера" еще ничего страшного не произошло. Спокойно играют гости.

Агуэро в вип-ложе обнимается с хорошенькой блондинкой. Пока на это интереснее смотреть чем на футбол.

8 мин. Но вернемся к нашим баранам. Коваленко едва не обокрал Фернандиньо, но бразилец не дал себя одурачить.

10 минут сыграно. "Сити" полагает, что победа сама упадет к ногам.

14 мин. Первый удар в створ. Где Брьойне дважды дали подать с правого фланга и второй прострел завершился ударом Гюндогана.

15 мин. Супермомент у "Шахтера"! Тете обокрал голкипера и вышел на пустые ворота. Вместо паса на Мораеса, решил бить сам и удар успел заблокировать защитник.

17 мин. Опять Тете едва не вышел один на один. Коваленко отдал слишком сильный пас на молодого, горячего бразильца. Эх!

20 мин. Или "Сити" не страшен, или "Шахтер" обнаглел до предела! Идут вперед горняки.

22 мин. Коноплянка на своей половине смело идет в обыгрыш. Бернардо Силва к такому не готов, потому фолит португалец.

В параллельном матче "Аталанта" и "Динамо" Загреб играют в нулевую ничью. Зато Моуриньо проигрывает "Олимпиакосу" дома - 0:2. Мелочь, а приятно!

25 мин. Тете обрезался, но Пятов намертво берет удар Бернардо Силвы.

28 мин. Еще один момент у "Шахтера". После паса Мораеса Патрик бил с линии штрафной, но запустил мяч по воробьям.

А тем временем "Аталанта" открыла счет в матче с "Динамо" - 1:0. Пока всё идёт по плану.

31 мин. Ух! Отаменди бил, но Пятов забрал удар намертво.

34 мин. Скучают зрители на стадионе.

36 мин. Мораес лежит и держится за правую ягодицу. Непорядок! Но в конце концов оживает бразильский украинец.

38 мин. Пока Коваленко лучший на поле в составе обеих команд. И это не ирония! Везде успевает Виктор.

43 мин. "Сити" поджимает, но без особой опасности.