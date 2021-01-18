"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Кристал Пэлас"

"Манчестер Сити" не имел никаких проблем с соперником. Фото: REUTERS

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем стадионе победил "Кристал Пэлас" - 4:0.

В первом тайме хозяева забили один гол. Отличился защитник Джон Стоунз.

После перерыва классный удар издали был Илкая Гюндогана, а Стоунз оформил дубль после розыгрыша углового. Финальную точку поставил Рахим Стерлинг, который забил прямым ударом со штрафного.

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав команды и отыграл весь поединок на позиции левого защитника.

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"Манчестер Сити" набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, имея игру в запасе.