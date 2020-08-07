"Манчестер Сити" – "Реал" 1:1 (Первый тайм)

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 270
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 234
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2061
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1107
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18648
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6912
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
10
7
11
11
13
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Видео
Все видео
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
"Шахтер" узнал соперника в 1/4 Лиги Европы
"Шахтер" узнал соперника в 1/4 Лиги Европы
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом"
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом"
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 234
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1161
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2061
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6912
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 90
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
пятница, 07 августа 2020 21:36

"Манчестер Сити" – "Реал" 1:1 (Первый тайм)

  Комментировать
&quot;Манчестер Сити&quot; – &quot;Реал&quot; 1:1 (Первый тайм)
"Реал" вел в счете в первой встрече, но проиграл дома. Фото твиттер Реал""

Добрый вечер!

Сегодня праздник на улице футбольных болельщиков! После полугодового перерыва возвращается Лига чемпионов. И возвращается самым интересным матчем 1/8 финала - "Манчестер Сити" - "Реал".

Первую игру, проигрывая по ходу встречи, выиграли англичане. Теперь "Реал", который успел стать чемпионом, попытается взять реванш. Кто кого: Гвардиола или Зидан, Де Брейне или Азар? И как покажет себя основной конкурент нашего Андрея Лунина Куртуа? Интриг много, а победитель один.

А тренеры уже объявили составы команд.

Александр Зинченко - в запасе. Правда, здесь никакой интриги нет. Могло еще быть "вне заявки".

Манчестер Сити – Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, Де Брейне, Родри Эрнандес, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Родриго, Модрич, Азар, Бензема.

Команды выходят на поле. В Англии еще светит солнце.

дят на поле. В Англии еще светит солнце.

Матч начался!

3 мин. Две минуты катал мяч "Реал", но даже не вышел из своей половины поля.

6 мин. Теперь хозяева поля продемонстрировали умение держать мяч. Осторожно играют команды.

9 мин. ГОЛ !! Сити! Ошибка защитника! Обокрал Варана Жезус и отдал на свободного Стерлинга - 1:0.

11 мин. Едва второй раз не пропустили мадридцы, но защитники стали стеной на пути мяча. Бил Гюндоган.

15 мин. "Реал" понимает, что кому-кому, а игрокам в розовых футболках (не удивляйтесь) в защите отсидеть не удастся.

18 мин. Стерлинг едва не заработал пенальти. Каземиро, по мнению соперника, сыграл чисто.

21 мин. Азар вывел на удар Бензема, но Эдерсон парировал выстрел француза.

25 мин. Опять немного успокоилась игра.

28 мин. ГОЛ! Бензема! Классная передача с фланга, где должен бегать Зинченко, если бы был на поле, и Карим головой забивает гвоздь! 1:1.

32 мин. Неудачник Кансело, который дал подать в предыдущей атаке мадридцев, теперь запорол свою.

37 мин. "Сити" снова взял инициативу. Но без остроты у хозяев.

40 мин. А в параллельном матче творится сенсация. "Лион" побеждает "Ювентус" в Турине - 1:0

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Сити" – "Реал" 1:1 (Первый тайм)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Украина и Кубань подписали договор о сотрудничестве

Священники начали в церквях пить пиво вместо вина

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

Самое читаемое
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 11466
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 10836
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 9459
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 8109
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 6291
Спорт
Что делает Луческу с "Динамо"
Что делает Луческу с "Динамо"
 Просмотров: 675
Турецкий клуб выгнал форварда сборной Украины
Турецкий клуб выгнал форварда сборной Украины Просмотров: 1251
Свитолина отказалась играть на US Open
Свитолина отказалась играть на US Open Просмотров: 207
"Динамо" интересуется защитником "Спортинга"
"Динамо" интересуется защитником "Спортинга" Просмотров: 153
Защитник "Шахтера" объявил об отношениях с бывшей девушкой форварда "Динамо"
Защитник "Шахтера" объявил об отношениях с бывшей девушкой форварда "Динамо" Просмотров: 792
Больше всего комментируют
6
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
5
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
3
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Голосов: 638
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua