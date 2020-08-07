"Манчестер Сити" – "Реал" 1:1 (Первый тайм)

"Реал" вел в счете в первой встрече, но проиграл дома. Фото твиттер Реал""

Добрый вечер!

Сегодня праздник на улице футбольных болельщиков! После полугодового перерыва возвращается Лига чемпионов. И возвращается самым интересным матчем 1/8 финала - "Манчестер Сити" - "Реал".

Первую игру, проигрывая по ходу встречи, выиграли англичане. Теперь "Реал", который успел стать чемпионом, попытается взять реванш. Кто кого: Гвардиола или Зидан, Де Брейне или Азар? И как покажет себя основной конкурент нашего Андрея Лунина Куртуа? Интриг много, а победитель один.

А тренеры уже объявили составы команд.

Александр Зинченко - в запасе. Правда, здесь никакой интриги нет. Могло еще быть "вне заявки".

Манчестер Сити – Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, Де Брейне, Родри Эрнандес, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Родриго, Модрич, Азар, Бензема.

Команды выходят на поле. В Англии еще светит солнце.

дят на поле. В Англии еще светит солнце.

Матч начался!

3 мин. Две минуты катал мяч "Реал", но даже не вышел из своей половины поля.

6 мин. Теперь хозяева поля продемонстрировали умение держать мяч. Осторожно играют команды.

9 мин. ГОЛ !! Сити! Ошибка защитника! Обокрал Варана Жезус и отдал на свободного Стерлинга - 1:0.

11 мин. Едва второй раз не пропустили мадридцы, но защитники стали стеной на пути мяча. Бил Гюндоган.

15 мин. "Реал" понимает, что кому-кому, а игрокам в розовых футболках (не удивляйтесь) в защите отсидеть не удастся.

18 мин. Стерлинг едва не заработал пенальти. Каземиро, по мнению соперника, сыграл чисто.

21 мин. Азар вывел на удар Бензема, но Эдерсон парировал выстрел француза.

25 мин. Опять немного успокоилась игра.

28 мин. ГОЛ! Бензема! Классная передача с фланга, где должен бегать Зинченко, если бы был на поле, и Карим головой забивает гвоздь! 1:1.

32 мин. Неудачник Кансело, который дал подать в предыдущей атаке мадридцев, теперь запорол свою.

37 мин. "Сити" снова взял инициативу. Но без остроты у хозяев.

40 мин. А в параллельном матче творится сенсация. "Лион" побеждает "Ювентус" в Турине - 1:0